Luft in Europa seit 1600 nie so trocken wie heute

Am stärksten zeigte sich dies laut der Studie in den zentraleuropäischen Tiefländern, in den Alpen und in den Pyrenäen. Die höchsten VPD-Werte wurden demnach in den Dürrejahren 2003, 2015 und 2018 erreicht. Anhand von zusätzlichen Modellsimulationen konnten die Autorinnen und Autoren außerdem zeigen, dass die heutigen Werte ohne Treibhausgas-Emissionen nicht hätten erreicht werden können.