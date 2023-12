Olympia: Keine russischen & belarussischen Reiter

Der Internationale Pferdesportverband (FEI) hat angekündigt, dass russische und belarussische Reiter bei Olympia 2024 in Paris nicht antreten werden. Die Entscheidung beruhe auf der Tatsache, dass die Athleten seit dem 2. März 2022 wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen nicht mehr an FEI-Veranstaltungen teilgenommen haben und somit nicht die erforderlichen Punkte für die Olympia-Qualifikation sammeln konnten, teilte die FEI mit.