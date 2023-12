Oklahoma City beendet Siegesserie der LA Clippers

Detroit droht Negativ-Rekord

Weiter tief in der Krise stecken die Detroit Pistons. Sie erlitten gegen Utah Jazz eine 111:119-Niederlage - es war bereits die 25. in Folge. Damit fehlt nur noch eine Niederlage zur Einstellung des traurigen Rekords der Cleveland Cavaliers und Philadelphia 76ers, die in einer Saison je 26 en suite verloren haben. Saisonübergreifend hatten die 76ers 28 Mal hintereinander verloren.