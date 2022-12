Menschen mit Handicap als wertvolle Mitarbeiter

Oft braucht es nur eine Chance: Bekommen und genutzt hat diese Raphael aus Bruck an der Leitha. Der 21-Jährige hat mit Unterstützung von „0>Handicap“ den Sprung ins Berufsleben geschafft. Gerade am heutigen internationalen Tag der Menschen mit Behinderung ein ganz besonderer Erfolg. Denn aufgrund seiner Lernbehinderung, die ihm soziale Interaktionen erschwert, blieb dem jungen Mann der Einstieg in den Arbeitsmarkt bisher verwehrt. Über das Projekt der MAG Menschen und Arbeit gelang es dem 21-Jährigen, als Grünraumpfleger bei der Wintergroup Fuß zu fassen.