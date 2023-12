Blum spendet 40 Möbel für den guten Zweck

Nach dem Messe-Auftritt in Köln wurden die Schubkästen samt Führungen in die Werkstatt des Integrativen Ausbildungszentrum Vorarlberg gebracht. Im Tochterunternehmen der Lebenshilfe in Röthis werden junge Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Handel, Näherei und Tischlerei ausgebildet.