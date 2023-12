Flüchtlinge brachten starken Zuwachs an Schulen

In den Mittelschulen waren die Besuchszahlen - mit einem Ausreißer 2016/17 - schon seit 2004/05 rückläufig. Hier brachte das vergangene Schuljahr mit knapp 213.100 Schülern nun ein merkliches Plus von ebenfalls 3,5 Prozent im Vergleich zum Schuljahr davor. Der Anteil an Kindern mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg gleichzeitig von 21,7 auf 23,8 Prozent, der Anteil an außerordentlichen Schülern an den Mittelschulen war mit 3,9 Prozent zuletzt mehr als doppelt so hoch wie im Schuljahr davor (1,6 Prozent). 82 Prozent der außerordentlichen Schüler wurden wegen ungenügender Deutschkenntnisse in Deutschförderklassen unterrichtet.