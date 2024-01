Das erwartet Lehrlinge bei der voestalpine

Die voestalpine ist einer der größten und erfolgreichsten Lehrbetriebe Österreichs. Mit 940 Lehrlingen an 20 Standorten in Österreich werden hier die Fachkräfte der Zukunft ausgebildet. Was es aber heißt, bei einem der größten Betriebe des Landes eine Lehre zu absolvieren, hat die krone.tv-Moderatorin Sarah Jahn live vor Ort herausgefunden.