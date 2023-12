Skandal! ManUtd-Bus vor Liverpool-Match attackiert

„Weiß nicht, warum wir diese Diskussion so früh eröffnen!“

Auch sportlich war es mit dem Remis für Liverpool nicht nach Wunsch verlaufen, es war der erste Punkteverlust für die Reds in dieser Saison daheim. An den Titelspekulationen der Medien wollte sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp nicht beteiligen. „Ich bin froh, dass wir in dem Bereich sind, in dem wir sind, und ich weiß nicht, warum wir diese Diskussion so früh eröffnen“, erklärte der Deutsche. „Es ist Dezember, es ist die härteste Zeit des Jahres. Jeder muss sich richtig ins Zeug legen, um sie zu überstehen.“