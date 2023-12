46 Einsatzkräfte suchten am Samstag Verschüttete

Um kurz vor 14 Uhr entdeckten Mitglieder Lawinenwarnkommission und der Bergrettung am Kitzsteinhorn bei einem Ausbildungskurs im Bereich des Kleinen Schmiedingers (2500 Metern) einen größeren Lawinenkegel mit einer Einfahrtspur. 46 Einsatzkräfte der Bergrettung Kaprun, Zell am See, fünf Bergrettungshundeführerteams, Lawinenwarndienst-Kursmitglieder, Alpinpolizei, zwei Hubschrauberteams (Libelle, Alpin Heli 6) und Mitglieder der Gletscherbahnen Kaprun durchsuchten den etwa 200 Meter langen Kegel.