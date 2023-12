Appell: „Bescheid geben, wenn man Lawine auslöst“

Aufmerksamen „Krone“-Lesern erinnert der Vorfall an ein Ereignis im vergangenen Winter: Ein Wiener hatte eine 300 Meter breite Lawine auf der Schmittenhöhe ausgelöst. Dafür musste er sich am Bezirksgericht Zell am See verantworten. 200 Euro Strafe wegen grob fahrlässiger Gefährdung der körperlichen Sicherheit lautete das Urteil für den Skisportler.