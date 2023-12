Bürgermeisterkandidat wartet auf sein Christkind

Neben seiner neuen Vaterrolle übt sich Dankl auch als Bürgermeister – immerhin kandidiert er für das Amt in der Stadt Salzburg. Erst im April gelang der KPÖ Plus unter Dankl der Einzug in den Salzburger Landtag. Umfragen zufolge könnte der 35-Jährige bei der Bürgermeisterwahl am 10. März sogar als Sieger hervorgehen. Bisher punktete er vor allem mit dem Thema Wohnen, künftig womöglich auch mit einem Familienschwerpunkt?