Pöltl-Klub: Auf Sieg folgt 104:125 gegen Atlanta

Die Kanadier mussten im 25. Saisonspiel die 15. Niederlage einstecken. „Wir hatten Probleme in der Defense und am Rebound“, sagte Pöltl. Die Raptors waren kurz vor der Pause erstmals zweistellig in Rückstand geraten. Ein Comeback nach dem Seitenwechsel gelang u. a. auch deshalb nicht, weil Trae Young aufseiten der Gäste groß aufdrehte und 29 seiner 38 Punkte in den zweiten 24 Minuten der Partie erzielte. Bester Werfer bei Toronto war Scottie Barnes mit 23 Zählern.