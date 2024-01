125 ml Tank: Die Gratkorner Modellauto-Flitzer

Fokussiert auf das, was vor ihm liegt, sitzt ein Mann in schwarzer Daunenjacke und hellblauen Jeans an einem Biertisch in der Halle einer ehemaligen Straßenbahnremise. Neben ihm sein blondhaariger Sohn, um sie herum Chips, eine Cola und haufenweise Ersatzteile. Er beugt sich über das Skelett eines Autos in Miniaturversion, schnappt sich die dazugehörige Karosserie und schraubt sie behutsam am Wagen fest. Sie ist mit rot-gelben Pfeilen auf schwarz-blauem Hintergrund lackiert, so wie alle Modelle an diesem Tisch - quasi das Familienwappen der beiden Hobbyschrauber.