RB Leipzig gegen Hoffenheim - ab 18.30 Uhr LIVE

Besonderes Spiel für Christoph Baumgartner. Der ÖFB-Kicker wechselte im Sommer von der TSG zu RB, für seinen Ex-Klub spielte er sechs Jahre lang, erzielte in 121 Bundesliga-Spielen 27 Tore. RB Leipzig und Hoffenheim trafen in der letzten Saison dreimal aufeinander, neben den beiden Spielen in der Bundesliga siegten die Sachsen auch im Pokal-Achtelfinale (zu Hause 3:1). So gewann RB Leipzig die letzten vier Pflichtspiele gegen die TSG allesamt (bei 10:2 Toren).