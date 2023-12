Junge Frauen lieferten sich illegales Autorennen

Da wollten zwei junge Frauen offenbar zeigen, was sie in der Fahrschule gelernt haben. Mit knapp 100 km/h bretterten die Probeführerschein-Besitzerinnen (beide 19) am Mittwochabend bei erlaubten 50 km/h durch Innsbruck. Die Lenkerberechtigungen sind die beiden vorerst wieder los.