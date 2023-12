„Suchdienst“ für fehlende Pillen startet nun in OÖ

Oft fragen die Pharmazeuten in anderen Apotheken nach, ob sie nicht doch etwas von dem und dem haben. Genau hier setzt der „MediFinder“ an, der nun in 211 Apotheken in Oberösterreich erprobt wird. Auf dieser digitalen Plattform, die ausschließlich für Apothekerinnen und Apotheker erstellt wurde, können Suchanfragen nach fehlenden Medikamenten schnell und unkompliziert mittels weniger Klicks eingetragen werden. Mit Glück stößt die Anfrage auf jemanden, der das Gesuchte hat.