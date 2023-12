LASK gegen den FC Toulouse - ab 18.45 Uhr LIVE

In der Ligue 1 ist die nur auf Rang 15 zu findende Mannschaft des spanischen Trainers Carles Martinez seit Anfang Oktober erfolglos, am Wochenende gab es bei Schlusslicht Olympique Lyon gar eine 0:3-Pleite. Der französische Cupsieger reist also nicht Angst und Schrecken verbreitend an die Donau. „Ich war am Wochenende in Lyon und habe mir einen Eindruck vom Gegner verschafft. Ich glaube, dass die auch ihre Themen haben“, sagte Sageder über Toulouse.