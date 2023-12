Tiroler Landesbudget für 2024 so hoch wie nie

„108.000 Menschen in Tirol sind armutsgefährdet, das sind 14,5 Prozent. Bei den niedrigsten Löhnen und höchsten Lebenshaltungskosten kann man nicht sagen ,So schlecht stehen wir nicht da‘ - das geht nicht“, erwidert FPÖ-KO Markus Abwerzger und auch Liste Fritz KO Andrea Haselwanter-Schneider meint: „Dieses ständige Verweisen darauf, wo es noch schlechter als in Tirol ist, hilft uns nicht weiter.“