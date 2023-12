Alles Gute für die älteste Oberösterreicherin

Weihnachts- und Geburtstagsfeier fallen am Mittwoch, 13. Dezember, im Sozialzentrum Kloster Nazareth in Stadl-Paura zusammen, wenn die älteste Oberösterreicherin auf ihren Jubeltag anstößt. Ihren 108. Geburtstag feiert Friederike Stranzinger und ist für ihr hohes Alter noch sehr fit. Und freute sich am Tag vorm Geburtstag bereits über „hohen Besuch“ - Landeshauptmann Thomas Stelzer stellte sich mit Blumen, Torte und Keksen ein. „Friederike Stranzinger ist Teil der bewegten Geschichte unseres Bundeslandes. Sie gehört zu der Generation, die unser Bundesland mit Einsatz, Fleiß und Willenskraft wiederaufgebaut hat“, so der Landeshauptmann - als die Jubilarin zur Welt kam, regierte übrigens noch Kaiser Franz Josef.