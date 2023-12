Rezar neuer Präsident von Rettet das Kind

Das breite Netzwerk und die Erfahrung aus seiner langjährigen politischen Tätigkeit will er künftig unermüdlich für den Sozialbereich einsetzen. „Der Verein Rettet das Kind gilt als eine der ältesten sozialen Einrichtungen des Landes und zeichnet sich vor allem für sein erfolgreiches Engagement von Menschen für Menschen aus“, sagt Rezar. Bewährtes fortführen und neue Schwerpunkte setzen, so sein Ziel für die künftige zweijährige Amtsperiode. „Neben der Stärkung der bisherigen Kernbereiche, wollen wir künftig auch altersgerechtes Wohnen für Menschen mit Behinderung als Pilotprojekt im Burgenland ins Leben rufen“, kündigt Rezar an. Auch die gute Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland soll in bewährter Form weitergeführt werden.