Deutschland gibt Test-Kracher vor Heim-EM bekannt

Deutschland trifft zum Auftakt seiner EM-Vorbereitung in „Kracher“-Testspielen im März ausgerechnet auf die Österreich-Gegner bei der EM in Gruppe D: DFB-Coach Julian Nagelsmann fixierte die Duelle mit Vize-Weltmeister Frankreich am 23. März (21.00 Uhr) in Lyon sowie am 26. März (20.45 Uhr) in Frankfurt/Main gegen die Niederlande. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Montag. Zwei weitere Testgegner werden noch gesucht.