Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Mischling Lampone (zwei Jahre alt) hatte keinen leichten Start - er wuchs in Sardinien auf. Anfangs ist der schüchterne Rüde misstrauisch und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mit der Hektik in der Stadt kommt er auch nicht gut zurecht, daher wird ein liebevoller Platz am Land bei erfahrenen Hundehaltern, die ihm genügend Zeit zum Eingewöhnen geben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 0699/174 445 07.