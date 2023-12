Mit dem Handy zum Naturforscher werden

Von Zuhause aus oder bei einem Spaziergang

Die Mitmachaktion „Wildvögel an der Futterstelle“ bietet noch bis 24. Dezember eine gute Möglichkeit, die Vielfalt der heimischen Vogelwelt kennenzulernen und eventuell auch etwas Neues zu entdecken. Ob im Garten, am Balkon, vom Fenster aus oder im Park - jede Vogelbeobachtung an der Futterstelle zählt.