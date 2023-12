Löst Edin Terzic Kehl als BVB-Sportdirektor ab?

Ende einer Legende?

Terzic hingegen könnte Sportdirektor Sebastian Kehl ablösen und der Borussia damit weiter erhalten bleiben. Es wäre der nächste Akt in einem internen Machtkampf zwischen Kehl und Terzic. Zuletzt musste, mit Slaven Stanic, bereits ein Vertrauter von Kehl seinen Sessel räumen - und zwar kurz nachdem Stanic den Trainer am Rande eines Champions-League-Spiels öffentlich kritisiert hatte. Jetzt also könnte BVB-Legende Kehl ein ähnliches Schicksal drohen.