„Kimmich hat richtig auf die Fresse bekommen!“

Allerdings will sich Matthäus nicht ganz aus der Schuld nehmen, immerhin habe der 28-Jährige in den vergangenen Jahren auch ordentlich Kritik einstecken müssen. „Kimmich hat in den letzten zwei Jahren richtig auf die Fresse bekommen - auch von uns, weil er eben nicht die Leistung gebracht hat, die wir von ihm erwartet haben“, sieht der Weltmeister 1990 ein. Eine neue Chance, seine Kritiker verstummen zu lassen, bietet sich dem 82-fachen deutschen Teamspieler bereits am Dienstag im Champions-League-Duell gegen Manchester United. Und wer weiß: vielleicht schaut Kimmich danach ja auch beim ein oder anderen Reporter vorbei ...