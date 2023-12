Hamann kritisiert das Verhalten der Bayern-Spieler

„Wäre nicht clever“

Müller versuchte indes, die Situation zu entschärfen. „Wenn man einen Elfmeterschützen hat, der sehr sicher verwandelt, dann schickt man den an den Punkt. Ich bin, was Interviews betrifft, mit Manuel Neuer der Erfahrenste hier. Deswegen tauche ich da auch immer wieder auf. Es wäre nicht clever, wenn die 19-Jährigen sich jetzt hier hinstellen und sich vielleicht aufs Glatteis führen lassen würden“, erklärte Müller, der in der 66. Spielminute für Eric Maxim Choupo-Moting eingewechselt worden war.