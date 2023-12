Künftiger Lebensretter wurde Opfer von Giftattacke

Passiert sein dürfte das Drama in der Hundezone in Deutsch-Wagram im Bezirk Gänserndorf. Die beiden Vierbeiner waren dort umhergetollt, als sich ihr Gesundheitszustand immer mehr verschlechterte. Was sie erwischt haben, ist derzeit noch unklar. Ebenso, ob es sich um eine gezielte Attacke eines Hundehassers handelte. Es war aber Gift, wie später festgestellt wurde.