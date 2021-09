35 Stunden Bangen um das Leben von Daniel (16)

Spur führte nicht weiter in den Wald

„Wir haben mit sogenannten Geruchsträgern die Hunde die Spur von Daniel aufnehmen lassen und haben mit der Suche begonnen“, erzählt Einsatzleiter und Hundeführer Stefan Tucek über den Einsatz. Auch sogenannte Flächenhunde, die größere Areale absuchen, waren an der Suche beteiligt. Doch rasch herrschte Klarheit: „Die Spur führte nicht weiter in den Wald, sondern zurück in die Stadt“, so Tucek. „Wir haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet“, erzählt Miriam weiter. „Doch wir hatten zumindest Gewissheit - er ist nicht im Wald.“