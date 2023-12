Abwenden | Schlechte Nachred´

Am Stammtisch, am Adventmarkt, beim Familientreffen, der Weihnachtsfeier: Irgendwann landet das Gespräch bei der Politik. Stehen wir Österreicher doch vor einem Wahljahr, in dem die Karten im Parlament und so im Kanzleramt neu gemischt werden. Und was hört man da so bei diesen vorweihnachtlichen Plaudereien? Ärger über die Politik und die Parteien, Frust über die Spitzenkandidaten, die um unsere Stimmen buhlen. Das, was man da so hört, wurde soeben durch den APA/OGM-Index, bei dem das Vertrauen der Österreicher in ihre Spitzenpolitiker in unregelmäßigen Abständen abgefragt wird, in drastischer Deutlichkeit bestätigt. Die aktuellen Ergebnisse: verheerend. Was dabei besonders heraussticht: Gerade die (vermutlichen) Spitzenkandidaten der drei großen Parteien „genießen“ ein besonders niedriges Vertrauen. In der „Hitparade des Grauens“ der 27 wichtigsten Bundespolitiker klassieren sich die Parteichefs von SPÖ, ÖVP und FPÖ auf den hintersten Plätzen. Und so darf es nicht verwundern, dass die Menschen beim Familientreffen, der Weihnachtsfeier oder am Adventmarkt sich schaudernd meist ganz rasch vom Thema Politik abwenden.