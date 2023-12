Die letzte Station auf der Reise zum Wunschkind

Im Leben von jungen Frauen geht es primär darum, nicht schwanger zu werden. Bereits im Aufklärungsunterricht wird den Teenies eingetrichtert, wie schnell es „einschlagen“ kann. Ist später der Kinderwunsch dann einmal da, geht er oft nicht so leicht in Erfüllung, wie erwartet. Daher wäre laut Experten eine ganzheitlichere Aufklärung - also auch in Sachen Fertilität - gefragt: „Die Eizellen der Frau werden im frühen Embryoalter angelegt. Mit dem fortgeschrittenen Lebensalter werden es weniger, zudem können sie Schaden nehmen“, erklärt die Gynäkologin Anna Aulitzky. Zugunsten von Ausbildung und Karriere verschieben viele Paare die Familiengründung immer weiter nach hinten. „Frauen bekommen heutzutage nicht mehr im idealen biologischen Alter ihre Kinder“, so Aulitzky, die in einer Kinderwunschklinik tätig ist.