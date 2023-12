Hamilton sauer: „Das ist einfach inakzeptabel!“

„Es war wirklich eine enttäuschende Woche zu sehen, dass der Dachverband unseres Sports versucht hat, die Integrität einer der unglaublichsten weiblichen Führungspersönlichkeiten, die wir mit Susie Wolff je in unserem Sport hatten, in Frage zu stellen“, sagte der 38-jährige Mercedes-Pilot am Freitag am Rande der FIA-Gala in Baku empört. „Ohne sie zu befragen, ohne irgendwelche Beweise - und dann am Ende einfach sorry zu sagen“, ergänzte Hamilton.