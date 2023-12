Susie Wolff berichtet von Hass und Beschimpfungen

Im Wirbel um Ermittlungen wegen angeblichen Geheimnisverrats ist Susie Wolff Opfer von Hass im Netz geworden. „Ich habe Online-Beschimpfungen über meine Arbeit und meine Familie erhalten. Ich werde es nicht zulassen, mich einschüchtern zu lassen und beabsichtige, die Sache weiterzuverfolgen, sobald ich herausgefunden habe, wer diese Kampagne angestiftet und die Medien in die Irre geführt hat“, schrieb die Frau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Freitag in sozialen Medien.