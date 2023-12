„Höchst illegal!“ FIA ermittelt gegen Toto Wolff

In einer Erklärung der FIA am Dienstag heißt es: „Die FIA ist sich der Medienspekulationen bewusst, die sich auf die Behauptung beziehen, dass vertrauliche Informationen von einem FOM-Mitarbeiter an einen Formel-1-Teamchef weitergegeben wurden. Die Compliance-Abteilung der FIA untersucht die Angelegenheit.“