Fußball im Wandel: „Ein Trainerauge reicht nicht“

Wie viel Zeitaufwand wird heutzutage in Analysearbeit gesteckt?

Leser: Für jeden Gegner steht eine eigene Gegneranalyse an, das eigene Spiel wird analysiert, so auch das Mannschaftsverhalten. Hinzu kommen individuelle Gespräche beziehungsweise Analysen in Kleingruppen - etwa nur mit Verteidigern oder Stürmern. Vereine, die es sich leisten können, haben einen eigenen Analysten, der nur dafür verantwortlich ist. Der Zeitaufwand, der in die Arbeit mit den Spielern gesteckt wird, ist in den vergangenen zehn Jahren enorm gestiegen, hat sich gar verzehnfacht. Übertreiben soll man es allerdings auch nicht, einen kognitiven Overload gilt es natürlich zu vermeiden.