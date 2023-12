Live im TV: Klopp legt sich mit Moderator an

Beim TV-Interview war einmal mehr der vollgepackte Spielplan ein Thema. Klopp wurde gefragt, wie er sich mit seiner Mannschaft auf die hektische Weihnachtszeit in der Premier League vorbereitet. „Sie erwähnten, dass Sie Ihr Team umstellen mussten und einige Verletzungen zu beklagen hatten. Sie haben all diese Spiele, Sie sind im Ligapokal und im FA-Cup immer noch gut dabei. Am Wochenende geht es zu Ihrer Lieblingsanstoßzeit zu Crystal Palace“, so Moderator Buckland.