EU-Länder einig bei „AI Act“, Gespräche dauern an

Nach zehnstündigen Gesprächen habe man sich in der Nacht auf Donnerstag im sogenannten Trilog auf Gesetze zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT geeinigt, so ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Eine für Donnerstag geplante Pressekonferenz musste allerdings vertagt werden, weil man sich noch nicht in allen Detailfragen einig war.