Jakob Pöltl verliert mit Toronto Raptors erneut

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) eine weitere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) kassiert. Sie verloren gegen Miami Heat vor heimischer Kulisse mit 103:112. Jakob Pöltl, zum 50. Mal in einer Startformation der Kanadier, musste sich zum Auftakt des zweiten Saisonviertels in der Liga mit zwei Punkten begnügen. Hinzu kamen sechs Rebounds, ein Saisonbestwert von vier Blocks sowie ein Assist des 28-jährigen Wieners in 27:36 Einsatzminuten.