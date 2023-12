Der Modrey-Clan peilt jetzt den 200. Titel an!

Im Rahmen des Finales der Landesmeisterschaften im Teambewerb peilen die Modreys am Freitag einen ganz besonderen Rekord an: 199 Pokale bei Staats- und Landesmeisterschaften haben sie bisher errungen - am Feiertag soll der 200. folgen. „Das hat bisher noch niemand geschafft“, freut sich Manfred.