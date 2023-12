Botswana: Auge in Auge mit einem Löwen

Botswana gilt als DAS Ziel für Safari-Kenner. Das Land, das am ehesten mit Frankreichs Größe zu vergleichen wäre, ist dünn besiedelt – vier im Vergleich zu 105 Einwohner pro Quadratkilometer, allerdings gibt es einen wahren Reichtum an wilden Tieren, etwa die größte Elefantenpopulation in Afrika. Wer also die sogenannten Big Five – Elefant, Löwe, Leopard, Büffel und Nashorn – in ihrer natürlichen Umgebung erleben möchte, ist hier goldrichtig. Besonders ergiebig: das Okavango-Delta.