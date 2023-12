„Phänomenal - so stark war Stefan Kraft noch nie!“

„Auch Stefan kocht nur mit Wasser“

Für viele scheint der Super-Adler derzeit unschlagbar. So weit ist es aber nicht, wie Jan Hörl, heuer selbst zweimal auf dem Stockerl, klarstellt. „Hut ab! Sensationell, was er gerade leistet. Aber auch Stefan kocht nur mit Wasser!“ Am Wochenende bietet sich ihm und allen anderen in Klingenthal die Chance, Krafts Serie zu beenden. Womit Morgensterns Rekord ein weiteres Jahr Bestand hätte.