Kraft: „Es ist mir schon ein bisserl unheimlich“

„Das kann man nicht planen, das kann man sich nur erträumen. Es geht richtig gut von der Hand und macht richtig Spaß“, erklärte der 30-Jährige in der ServusTV-Sendung „Sport & Talk aus dem Hangar 7“. Nach Krafts Doppelerfolg in Ruka hatte die Konkurrenz auch am vergangenen Wochenende in Lillehammer das Nachsehen. Auch zur Überraschung des Pongauers selbst, zählt Lillehammer doch nicht gerade zu dessen Lieblingsschanzen.