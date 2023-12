Österreichs U19-Frauen fahren zur WM in Kolumbien!

Das U19-Frauenteam des ÖFB hat am Montag Historisches geschafft. Die Auswahl von Teamchef Hannes Spilka besiegte im WM-Play-off in Salou bei Barcelona Island nach einer überragenden ersten Halbzeit mit 6:0 (4:0) und qualifizierte sich als erstes österreichisches Frauen-Nationalteam für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Die jungen Österreicherinnen lösten hoch verdient das Ticket für die U20-WM von 31. August bis 22. September 2024 in Kolumbien.