Gott sei Dank! Haaland kann wieder lachen

Wutanfall

Na, da sind wir doch beruhigt. Am Sonntagabend war dem Super-Striker von Manchester City sogar nicht zum Lachen zumute gewesen. In der Nachspielzeit verhinderte ein Pfiff des Schiedsrichters den möglichen Siegtreffer des Heimteams - da verlor auch Superstar Erling Haaland die Fassung. Weil der Schiri zunächst auf Vorteil für City entschieden hatte, daraufhin aber just dann abpfiff, als Jack Grealish nach Haaland-Pass aufs Tor und Richtung Siegtreffer zum 4:3 zuraste, flippte er völlig aus. Haaland schimpfte Referee, Gotte und die Welt.