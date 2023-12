„Oida, da süsselts arg“: Grasgeruch verriet Kiffer

Hausdurchsuchung angeordnet

Weil der PKW-Lenker jegliche Angaben zum Konsum bzw. Besitz verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft Wels eine Hausdurchsuchung beim Verdächtigen an. Bereits beim Betreten des Mehrparteienhauses konnten die Polizisten starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei der durchgeführten Hausdurchsuchung in der Wohnung des 28-Jährigen wurden schließlich 0,80 Gramm Cannabiskraut sichergestellt.



Starker Cannabisgeruch

Nachdem die Polizisten aufgrund des starken Cannabisgeruchs im Vorhaus bei den anderen Wohnungen klopften, öffnete ein 32-Jähriger die Wohnungstür. Es konnte der Geruch eindeutig zu dieser Wohnung zugeordnet werden. Der 32-Jährige zeigte sich sofort geständig soeben einen Joint konsumiert zu haben.



Aufzuchtanlage im Schlafzimmer

Im Schlafzimmer konnte eine Aufzuchtanlage, welche als Trocknungsanlage umgebaut wurde, festgestellt werden. In dieser Trocknungsanlage wurden ca. 150 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Weitere Blüten der Cannabispflanze wurden im Backrohr in der Küche getrocknet.