Ex-ÖFB-Teamspieler wechselt in die 7. Spielklasse

Double mit Salzburg

Damit zieht Pehlivan einen Schlussstrich, seine Profi-Karriere ist zu Ende. Von 2009 bis 2011 hatte der Mittelfeldmann bei seinem Jugendklub Rapid in der Bundesliga für Furore gesorgt. Nach Stationen in der Türkei heuerte er bei Salzburg an und gewann 2016 mit den Bullen das begehrte Double. Nach seinem Engagement bei Spartak Trnava in der Slowakei, wo er ebenfalls die Meisterschaft holen konnte, kehrte er in die Türkei zurück. Zuletzt stand Pehlivan beim türkischen Drittligisten Iskenderunspor unter Vertrag.