Graz: Erster Einkaufssamstag beginnt mit Streik

„Wir brauchen keine Effekte, die gleich verpuffen, wir brauchen nachhaltige Gehaltserhöhungen“, tönt Christian Jammerbunds Stimme aus dem Mikrofon. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA und hat sich am Samstagmorgen gemeinsam mit empörten Handelsangestellten vor dem Grazer Murpark versammelt. Anlässlich der gescheiterten Kollektivvertragsverhandlungen im Handel kam es bereits in den letzten Tagen zu punktuellen Warnstreiks in der Steiermark.