Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 18.45 Uhr LIVE

Die Speed-Piloten warten im alpinen Ski-Weltcup weiter auf ihr erstes Saisonrennen. Die Abfahrt von Beaver Creek wurde am Freitag nach fast zweistündiger Verschiebung abgesagt. Nach nächtlichen Schneefällen in Colorado konnte zwar die Ideallinie freigeschaufelt werden, gegen 12.30 Uhr lokaler Zeit setzte auf der „Birds of Prey“ aber wieder verstärkter Schneefall ein, Nebel trübte zusätzlich die Sicht.