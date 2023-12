Hans Knauß: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Wird Wind zum Spielverderber?

In Beaver Creek wäre eigentlich ein Triple geplant gewesen, es bleibt die Hoffnung auf eine Abfahrt am Samstag und einen Super-G am Sonntag. Doch das Wetter - insbesondere der starke Wind - könnte am Wochenende zum Spielverderber werden. „Der Wind ist hier ein richtiges Problem“, befürchtete Knauß.