Kyrgios: „Liebeserklärung“ an Tour-Kollegen

Australiens Tennis-Star Nick Kyrgios hat sich in einem Interview mit „TalkTV“ dankbar gegenüber Andy Murray geäußert. Dem Briten seien Anzeichen einer Selbstverletzung des damals mit psychischen Problemen ringenden Kyrgios aufgefallen. Der 28-Jährige hat u.a. auch in einer Netflix-Dokumentation über seine psychischen Probleme gesprochen und enthüllt, dass er nach dem verlorenen Wimbledon-Finale 2019 Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbracht hat.