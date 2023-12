„Thor“ erschnupperte geheimen Cannabis-Vorrat

Fast ein Kilo Marihuana versteckt

Schon auf den ersten Blick fanden die Beamten größere Mengen an Cannabis in der Wohnung. Sie riefen die Diensthundestreife zur Hilfe. Und siehe da: „Polizeidiensthund ,Thor‘ gelang es in einem weiteren, völlig verstellten Raum, einen Textilkoffer aufzuspüren. Darin befand sich wiederum eine 20-Liter-Tonne. In dieser Tonne befanden sich schließlich 900 Gramm Marihuana, extra in Gefrierbeuteln verpackt.“